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Світ

НАТО переміщує ракети ближче до кордонів росії

14:23 12 березня 2024
НАТО

Країни НАТО впроваджують ротаційну модель протиповітряної оборони, розміщену в Литві. Це стало відповідю на заклики країн Балтії посилити обороноздатність Європи в регіоні через загрозу російської агресії.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, який розповів про модель оборони на пресконференції, оборонні системи будуть введені в експлуатацію в його країні не пізніше цього року. Країни НАТО домовилися про створення ротаційної системи, в рамках якої країни Альянсу розгортатимуть системи протиповітряної оборони в країнах Балтії на певний період часу, пише Newsweek.

Анушаускас не уточнив, які саме західні країни беруть участь у першому етапі розгортання системи протиповітряної оборони в Литві, але сказав, що обладнання містить зенітно-ракетні комплекси Patriot. Представник оборонного відомства повідомив журналістам, що вони надаються європейським союзником, а не Сполученими Штатами.

«Очікується, що цей принцип не буде одноразовим протягом кількох місяців, а охопить усі наші календарні місяці й значно посилить наші можливості протиповітряної оборони», — сказав Арвідас Анушаускас.

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Кілька європейських країн висловили занепокоєння, що війна росії проти України може зрештою призвести до більшого конфлікту між москвою і НАТО. За останні місяці військовий альянс зробив кілька кроків для зміцнення своїх оборонних систем уздовж східного кордону, в тому числі провівши навесні навчання для понад 90 000 військовослужбовців з усіх 32 країн-членів у країнах, які мають спільний кордон з росією, таких як країни Балтії та Польща.

Литва, Латвія й Естонія є одними з найгучніших членів НАТО, які закликають західний блок готуватися до наступної агресії росії.

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