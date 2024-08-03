«Жахлива правда про те, чим насправді є росія, ніколи ними прийнята не буде»: Олександр Невзоров — про «хороших росіян»

Публіцист Олександр Невзоров прокоментував перше спілкування з пресою російських опозиційних політиків, яких кремль видав заходу в обмін на своїх шпигунів та найманого вбивцю, засудженого в Німеччині до довічного ув'язнення.

«У Бонні відбулася пресконференція російських новомучеників: Яшина, Кара-Мурзи та Пивоварова, — пише про обмін ув'язненими між росією та західними країнами публіцист Олександр Невзоров. — Все пройшло чудово: прекрасні, відважні люди, співчутлива зала, дуже ніжна преса.

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Не підкачав і стіл з мікрофонами. Його полірування бездоганне.

З перших слів стало ясно, що всі троє зберегли в недоторканності свою разючу сліпоту і наївність.

Майже до смерті покусані зїхавшою з глузду росією — вони вірять, у те, що її сказ — безглузда випадковість.

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Новомученики вірять у якусь уявну «вільну і щасливу росію». У те, що «рф — це європейська країна».

А путін — випадкове непорозуміння; наслідок того, що просто, «ліхтариками недосвітили», та й «кульки на протестах були дрібні».

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Тобто був пред'явлений традиційний набір тієї самої політичної маніловщини та ахінеї, об яку реальність давно витерла свої криваві ноги.

Про Україну та війну практично нічого виразного так і не прозвучало. Яшин розпинався в любові до «батьківщини». Кара-Мурза нарікав на рідкість «відвідування православної церкви» у в'язниці.

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У еміграції 99,999% таких ось «гарних росіян». Прозріти вони не здатні. Моторошна правда про те, чим насправді є росія — ніколи ними прийнята не буде. Тож свіжозвільнені новомученики легко впишуться в ту декоративну тусовку, яка називається закордонна «опозиція».

Треба сказати, путін не прогадав. Відпущенці, які навіть отримали можливість «звучати», йому нічим не небезпечні.

У всіх сенсах слова — виграв кремлівський упир.

Крім іншого цей «обмін» надихнув всіх кілерів, отруйників і вбивць, яким належить виконувати його мерзенні хотілки за межами росії".

Фото — скріншот

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