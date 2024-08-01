росія повернула додому шпигунів та найманих убивць, віддавши США та Німеччині політв'язнів

Західні країни та росія домовилися про великий обмін ув'язненими. Серед тих, кого видають рф — Вадим Красіков, який застрелив у Німеччині колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі і який засуджений до довічного ув'язнення.

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Як повідомляє The Insider, у рамках обміну у звільнені політв'язні, журналісти та іноземці Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза, Алсу Курмашова, Андрій Пивоваров, Олег Орлов, Олександра Скочиленко, Лілія Чанишева, Ксенія Фадєєва, Еван Гершкович, Ріко Крігер, Кевін, Демурі Воронін, Вадим Останін, Патрік Шебель, Пол Вілан та Герман Мойжес.

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В обмін росія отримала кілера з фсб Вадима Красікова, а також шпигунів Артема Дульцева (зі Словенії) — Анну Дульцеву (зі Словенії), Михайла Мікушина (з Норвегії), Павла Рубцова (з Польщі), Романа Селезньова (зі США), Владислав Клюшина (із США) та Вадима Конощенка (із США).

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Красіков — найманий убивця, який служив у підрозділі «Вимпел», а потім став виконавцем у низці замовних вбивств, у тому числі бізнесмена Олександра Козлова в Карелії в 2007 році, бізнесмена Альберта Назранова в москві в 2015 році, чеченського біженця Зелімхана Хангошвілі у 2019 році та інших.

Фото "Інсайдер"

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У росії його оголошували в розшук, але йому вдалося уникнути довічного ув'язнення, і замість того, щоб потрапити за грати, він опинився на тренувальній базі фсб. Після кількох місяців підготовки йому дали фальшивий паспорт на ім'я «Соколова», модернізований пістолет Glock та відправили до Берліна для розправи із Зелімханом Хангошвілі. путін публічно називав Хангошвілі терористом, але жодних свідчень його причетності до будь-яких терактів ніколи не пред'являлося, офіційних звернень про видачу Хангошвілі як терориста до Німеччини не надходило. Після вбивства польового командира рф заперечувала всіляку причетність до нього, але The Insider вдалося знайти справжнє ім'я «Соколова» та документи, що підтверджують його приналежність до спецслужб, після чого він отримав у Німеччині довічний термін. Після цього путін перестав приховувати свій зв'язок із Красіковим, назвав убивцю «патріотом» і публічно зголосився обміняти його на Евана Гершковича.

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Є інформація, що Володимир Кара-Мурза, засуджений в росії до 25 років колонії, вирушить до США, де живе його родина, і що 12 російських політв'язнів передадуть Німеччині. Обмін відбувається в Туреччині.

Нагадаємо, що раніше низка масмедіа повідомляли, що велися переговори про обмін на Карасікова російського опозиціонера Олексія Навального, проте той помер у колонії.

Фото скріншот

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