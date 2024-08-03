«Був зразковим лейтенантом»: на Вінниччині попрощались з офіцером-прикордонником

Війна забирає найкращих. В Погребищі Вінницької області в останню путь провели начальника третьої прикордонної застави, старшого лейтенанта Олександра Супруна. У жовтні йому мало виповнитись лише 34 роки, повідомляють на сторінці громади:

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«Олександр закінчив Київську академію Міністерства внутрішніх справ, здобув професію юриста. У 2024 році закінчив Державний податковий Університет за спеціальністю „правоохоронна діяльність“. З перших днів повномасштабного вторгнення країни агресора став на захист держави. Одружений, виховував двох дітей».

Воїн пройшов чималий бойовий шлях у своєму молодому віці.

«Він себе проявив дуже позитивно на службі, у нього були дуже близькі стосунки з військовими, не дарма на фронті у нього був позивний „Кент“, бо він для усіх був не тільки начальником, а й другом. Олександр одним із перших під час повномасштабного російського вторгнення став на захист столичних рубежів, потім східних рубежів держави. За рік проходження військової служби отримав звання старшого лейтенанта. Був зразковим лейтенантом, підтримував інших, на нього завжди можна було покластися. Завжди відповідальний, цілеспрямований, дисциплінований. До останнього подиху залишався відданим військовій присязі та своїй державі», — написали про офіцера земляки.

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29 липня в районі населеного пункту Зибине Харківської області воїн в результаті підриву невідомого вибухового пристрою отримав поранення, яке виявилось несумісним із життям.

Поховали героя з усіма почестями під залпи почесної варти у рідному селищі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на війні бойового медика Вадима Помаза, який захищав Україну разом із трьома рідними братами.



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