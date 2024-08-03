В українських поїздах з'являться «дитячі» вагони: чим вони відрізнятимуться і скільки коштує проїзд

Компанія «Укрзалізниця», яка нещодавно опинилася в центрі скандалу, відкриває продаж квитків на дитячий вагон, спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ.

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«Стартували продажі квитків на перший в історії Укрзалізниці дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда № 15/16 Харків — Ясіня з 8 серпня. Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі. Дитячий вагон був спроєктований за ініціативи Укрзалізниці в колаборації з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки Уряду Бельгії», — повідомили в компанії.

«Ми системно рухаємось до нашої мети — стати найбільш дружньою до дітей залізницею в Європі. Вдячний ЮНІСЕФ за партнерство та турботу про найменших пасажирів на всіх етапах їхньої подорожі: від сучасних дитячих зон на 6 вокзалах до цього вагона. Важливо, що цей унікальний вагон модернізовано в Україні — на нашому Київському електровагоноремонтному заводі. До кінця цього року плануємо запустити ще 7 таких вагонів», — наголосив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

«Роботи з модернізації цього вагона тривали близько пів року. Вагон отримав низку сучасних рішень, які зроблять подорож батьків із дітьми більш комфортною: від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні. Квитки на цей вагон доступні для придбання виключно через мобільний застосунок Укрзалізниці, вартість квитка — аналогічна вартості купейних квитків аналогічного ж класу в тому ж потязі: вагон має маркування „Дитячий“ у застосунку, щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні. Нагадуємо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно і не потребують окремого квитка», — йдеться у повідомленні компанії.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно «Укрзалізниця» додала жіночі купе ще на чотирьох рейсах.

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