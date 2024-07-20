П'ятеро людей на одне місце у вагоні: «Укрзалізниця» знову опинилася в центрі скандалу, але винуваті угорці

Компанія «Укрзалізниця» знову потрапила у скандал. Пасажири поїзда «Відень-Чоп» їхали у коридорі через продаж квитків на неіснуючі вагони. Про це пишуть у соцмережах.

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Так, на рейсі 19 липня на одне місце претендували п'ятеро пасажирів, а вагон, вказаний у квитку за 2000 грн, був відсутній. Кондиціонери в існуючих вагонах не працювали. Деякі пасажири їхали на підлозі.

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«Укрзалізниця» заявила, що формуванням потяга займається угорська сторона. Якщо вагон відсутній, радять займати вільні місця і подавати скаргу на угорську залізницю. Там зазначили, що компенсацію має виплатити перевізник MAV START, який не надав обіцяну послугу.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно пасажирка померла від спеки у вагоні поїзда Запоріжжя — Ужгород.

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