Відбілити шви між плиткою у ванній кімнаті? Легко! Лайфхак від відомої блогерки

Прибирання у ванній кімнаті не вичерпується власне миттям ванни. Вічною проблемою господарок залишається боротьба з утворенням плісняви у швах між керамічною плиткою на стінах.

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Згодом шви між плиткою стають брудними (в т.ч. через попадання залишків гелів для душу), втрачають свій вигляд, і якщо їх не проводити чистку регулярно, незабаром відмити їх буде дуже складно, адже там утвориться пліснява.

Але блогерка-знавець секретів прибирання Олена Матвєєва винайшла суперзасіб, який здатний ефективно очистити і відбілити не тільки шви між плиткою, а й зробити сяючою саму плитку.

Для його приготування знадобиться харчова сода та перекис водню.

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Важливо: перекис потрібно додавати в соду, а чи не навпаки. Консистенція отриманої суміші повинна бути зручною для нанесення на поверхню.

Отже, розподіліть наш засіб на плитці товстим шаром і залиште на 5−10 хвилин. Потім почистіть шви за допомогою щіточки (можна використовувати стару зубну щітку). Після цього вже можна прибрати залишки засобу за допомогою вологої серветки.

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«Погляньте, яка різниця. Мені очевидно, що ось таким нехитрим способом можна почистити і шви на підлозі на кухні» , — каже Олена на відео.

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Крім того, для якісного прибирання на кухні можна скористатися авторським засобом колеги Олени з організації домашнього господарства Марини Жукової.

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