Зробіть так, і ванна буде виглядати як нова: Олена Матвєєва порадили суперспосіб очистки сантехніки (відео)

Експертка з чистоти Олена Матвєєва, яка має безліч лайфаків для чищення сантехніки, розповіла, як почистити ванну від жовтого нальоту та іржі, які досить складно це відмиваються навіть спеціальними хімічними засобами.

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«Секретний» засіб Матвєєвої все дуже добре очистить. Потім доведеться змити його разом з брудом.

Інгредієнти для приготування найпростіші. Знадобиться 20 мілілітрів води, пакетик лимонної кислоти та засіб для миття посуду (або можна взяти якесь рідке господарське мило).

До теплої води додати одну столову ложку засобу для миття посуду й півтори столові ложки лимонної кислоти. Все перемішати.

Нанести засіб на сильно забруднені місця й накрити серветкою, щоб він краще працював. У такому стані залишити на 5−10 хвилин. Потім потерти губкою й змити.

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Суміш дуже добре працює. Ванна стає білосніжною, як нова.

Раніше ми розповідали, як почистити чавунні ванни від нальоту.

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