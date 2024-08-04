Як просушити ковдру чи подушки влітку: експертка назвала 5 дієвих способів

Почався останній літній місяць, і вже зовсім скоро спеку змінять більш прохолодні дні. Тому саме зараз — коли високі температури спали, а сезон дощів ще не вступив у свої права — багато господинь намагаються завершити справи, які «відкладали на літо».

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І до їх числа, напевне, можна включити і наведення чистоти на ліжку, включно з постільною білизною.

Про те, як можна швидко та дієво очистити і просушити подушки та ковдру, розповіла «експертка з чистоти» Марина Жукова.

Метод 1

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Оберіть сонячний день із гарною циркуляцією повітря.

Розкладіть ковдру або подушку на чисту поверхню на відкритому повітрі (наприклад, на сушарці, мотку або навіть траві).

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Перевертайте ковдру/подушку кожні 2−3 години, щоб обидві сторони рівномірно просохли.

Після повного висихання згорніть ковдру/подушку та зберігайте їх у сухому місці.

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Метод 2

Оберіть приміщення, що провітрюється з гарною циркуляцією повітря (наприклад, балкон, веранда, відкрите вікно).

Підвісьте ковдру/подушку на мотузку або сушарку, забезпечивши хорошу вентиляцію.

Регулярно перевертайте ковдру/подушку, щоб забезпечити рівномірне висихання.

Після повного висихання складіть ковдру/подушку та зберігайте їх у сухому місці.

Метод 3

Покладіть ковдру/подушку на стійку поверхню поруч із працюючим вентилятором.

Направте потік повітря від вентилятора на ковдру/подушку.

Регулярно перевертайте ковдру/подушку, щоб забезпечити рівномірне висихання.

Метод 4

Поставте сушарку для білизни в місце, що добре провітрюється.

Розкладіть ковдру/подушку на сушарці, розгладивши складки.

Залишіть ковдру/подушку на сушарці до повного висихання.

Метод 5

Увімкніть кондиціонер у режимі «Вентиляція» або «Сушіння білизни».

Повісьте ковдру/подушку на мотузку для білизни або сушарку поруч із кондиціонером.

Залиште ковдру/подушку сушитися, доки вони не висохнуть повністю.

Також Марина записала відео, в якому розповіла, як можна випрати та просушити велику важку ковдру або плед.

А наостанок нагадаємо про дієві і актуальні способи економії на машинному пранні.



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