Як просушити ковдру чи подушки влітку: експертка назвала 5 дієвих способів
Почався останній літній місяць, і вже зовсім скоро спеку змінять більш прохолодні дні. Тому саме зараз — коли високі температури спали, а сезон дощів ще не вступив у свої права — багато господинь намагаються завершити справи, які «відкладали на літо».
І до їх числа, напевне, можна включити і наведення чистоти на ліжку, включно з постільною білизною.
Про те, як можна швидко та дієво очистити і просушити подушки та ковдру, розповіла «експертка з чистоти» Марина Жукова.
Метод 1
Оберіть сонячний день із гарною циркуляцією повітря.
Розкладіть ковдру або подушку на чисту поверхню на відкритому повітрі (наприклад, на сушарці, мотку або навіть траві).
Перевертайте ковдру/подушку кожні 2−3 години, щоб обидві сторони рівномірно просохли.
Після повного висихання згорніть ковдру/подушку та зберігайте їх у сухому місці.
Метод 2
Оберіть приміщення, що провітрюється з гарною циркуляцією повітря (наприклад, балкон, веранда, відкрите вікно).
Підвісьте ковдру/подушку на мотузку або сушарку, забезпечивши хорошу вентиляцію.
Регулярно перевертайте ковдру/подушку, щоб забезпечити рівномірне висихання.
Після повного висихання складіть ковдру/подушку та зберігайте їх у сухому місці.
Метод 3
Покладіть ковдру/подушку на стійку поверхню поруч із працюючим вентилятором.
Направте потік повітря від вентилятора на ковдру/подушку.
Регулярно перевертайте ковдру/подушку, щоб забезпечити рівномірне висихання.
Метод 4
Поставте сушарку для білизни в місце, що добре провітрюється.
Розкладіть ковдру/подушку на сушарці, розгладивши складки.
Залишіть ковдру/подушку на сушарці до повного висихання.
Метод 5
Увімкніть кондиціонер у режимі «Вентиляція» або «Сушіння білизни».
Повісьте ковдру/подушку на мотузку для білизни або сушарку поруч із кондиціонером.
Залиште ковдру/подушку сушитися, доки вони не висохнуть повністю.
Також Марина записала відео, в якому розповіла, як можна випрати та просушити велику важку ковдру або плед.
А наостанок нагадаємо про дієві і актуальні способи економії на машинному пранні.
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