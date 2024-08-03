Прохолода та дощі: у вихідні невеликий циклон змінить погоду в Україні (відео)

Серпень в Україні розпочався з достатньо комфортною погодою, залишивши пекельну спеку у липні.

В суботу, 3 серпня, над центральною частиною Європи розташовуватиметься антициклон Julian, над Чорним морем — антициклон Halil, а між ними — невеликий безіменний циклончик, який зумовить дощі та грози у західних областях України, на півночі (окрім Сумщини), у Вінницькій та Одеській областях. За прогнозами сноптикині Наталії Діденко, в другій половині суботи локальні дощі ймовірні на Черкащині, Полтавщині, місцями у Дніпрі з районами. Більша частина півдня та східні області знаходитимуться в зоні впливу антициклону Halil — там буде сухо та сонячно.

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Фото Н.Діденко

Температура повітря 3 серпня:

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На заході та північному заході України очікується низькою, протягом дня +19+23 градуси.

У північних областях також дещо похолоднішає, +22+25 градусів.

У центральній частині +29+31 градус, на Вінниччині +26+28 градусів.

У східних областях буде спекотно, +30+33 градуси.

На півдні України +30+33, у північних районах Одещини +27+29 градусів.

У неділю, 4 серпня, вночі дощі з грозами очікуються практично повсюди в Україні, вдень захід та північ опиняться у сухому повітрі, а центр, схід та південь- серед локальних грозових дощів. Спека на півдні та сході в неділю спаде.

«У Києві субота очікується прохолоднішою, вдень близько +24 градусів, часом дощ з грозою. У неділю в столиці переважатиме суха тепла погода. Перепади атмосферного тиску передбачаються у зв'язку із зміною повітряних мас, тому й тиск артеріальний може смикатися», — попереджає Наталія Діденко.

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А метеоролог Ігор Кібальчич зазначає, що оскільки хмарності значно побільшає, то температурний фон коливатиметься у межах норми і лише в південно-східній частині збережеться спекотна погода.

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3 серпня, субота.

У західних областях очікується нестійкий погодний характер. Протягом доби пройдуть дощі, подекуди сильні. Можливі грози, вдень в окремих пунктах град і шквали, 15 — 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +18…+23 °С, на Прикарпатті та на Вінничині +23…+28 °С.

У північних областях вночі без опадів, вдень очікуються дощі з грозами, місцями значні опади (крім Сумської області). Вітер переважно південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +24…+29 °С.

У центральних регіонах України вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с; вдень південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +28…+33 °С.

У південній частині та у Криму мінлива хмарність, без істотних опадів. Лише на Одещині вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер південний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +29…+34 °С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С.

Фото Укргідрометцентра

4 серпня, неділя:

У західних регіонах вночі та вранці місцями пройде короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +20…+25 °С. У Карпатах вночі +7…+12 °С, вдень +14…+19 °С.

У північних областях вночі очікуються сильні дощі, місцями грози. Вдень без істотних опадів. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +20…+25 °С.

У центральних областях вночі очікується невеликий дощ, вдень помірні, подекуди значні дощі, можливі грози. Вітер вночі південно-західний з переходом на північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, вдень +24…+29 °С.

У південних областях та у Криму протягом доби пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С.

У східних областях місцями невеликий дощ, на Харківщині вдень помірні дощі з грозами. Вітер переважно південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, вдень +28…+33 °С, у Харківській області +23…+28 °С.

Фото Укргідрометцентру

Нагадаємо, що Ігор Кібальчич прогнозував, що спекотна погода та нестача дощів стануть ключовими особливостями серпня на більшій частині території нашої країни.

Фото Pixabay

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