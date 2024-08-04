Під гарантії Китаю: експерт назвав ідеальний для Пекіну сценарій завершення російсько-української війни

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, який раніше пояснив наслідки зближення росії з КНДР, переконаний, що Китай прагне мінімізувати кількість посередників у переговорному процесі між Україною та рф. На думку експерта, Пекін був головним одержувачем вигоди від цієї війни, тому він хоче стати й основним бенефіціаром від її завершення.

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«Для цього Китаю потрібно, щоб було якнайменше посередників, і мені здається, що в не публічній сфері вони працюють по рф,— сказав Максим Несвітайлов. — Для КНР ідеальним сценарієм завершення російсько-української війни було б укладання мирної угоди на території Китаю під його гарантії. Таке навряд чи станеться, але думаю, що вони розглядають саме це як головну модель вирішення конфлікту».

Експерт нагадав, що з червня з боку росії не було жодних заяв щодо переговорів.

«Ми не чули різких заяв після виступу путіна напередодні мирного саміту у Швейцарії. Була лише згадка від Пєскова щодо можливості розгляду пропозицій, які може озвучити Україна. Це пов’язано з тим, що вони відштовхуються від позиції Китаю. Останній намагається прямими контактами з Україною та росією відвести обидві сторони від крайніх позицій та зблизити до центру для формування переговорної позиції. Публічно вони не порушують це питання, бо не впевнені в успішності заходу», — вважає Максим Несвітайлов.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чим закінчився візит до Китаю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та його переговори з главою МЗС КНР Ван Ї.

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