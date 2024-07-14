«Це лише дратує»: експерт пояснив зближення росії з КНДР

Західні партнери не залишили для себе тих ліній, які вони не можуть переступити у допомозі Україні. Й зараз усі варіанти розглядаються як можливі за певних обставин, переконаний політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

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«рф у цьому плані робить усе можливе для того, щоб досягти результатів, прямо протилежних до поставлених цілей. путін пішов на зближення з КНДР — це лише постріл собі в ногу. Якщо росію десь ще й сприймали як цивілізаційно близьку державу, з якою можна потім у майбутньому співпрацюватиме, то КНДР сприймається як абсолютне та карикатурне зло, яке абсолютно не має якихось відтінків», — сказав Несвітайлов.

Те, що росія йде на зближення, додав експерт — це характерний знак. Бо коли окупанти й досі намагаються проводити політику «світового гопника» — це вже так не працює.

«Бо це не викликає ні шокуючого нерозуміння, ні страху непередбачуваності, чого від росії зараз, у принципі, і очікують. Але це не лякає, це тільки дратує і злить», — вважає політолог.

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Нагадаємо, під час Вашингтонського саміту НАТО лідери країн-союзниць погодили новий пакет допомоги для України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це дасть можливість перемогти у боротьбі проти російської агресії.

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