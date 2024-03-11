Надовго їх не вистачить? Через скільки років почнуть іржавіти нові китайські авто (думка експертів)

Вибір автомобіля є дуже відповідальною справою. Щоб зробити правильний вибір потрібно врахувати багато параметрів. В умовах України дуже важливо враховувати надійність конструкцій силових елементів кузова, адже саме вони зазнають підвищених навантажень на наших дорогах. Причинами цього є висока вологість, їдкі реагенти на дорогах, сніг та інші негативні фактори, пише avtosota.com.

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Багатьох потенційних покупців китайських авто цікаить, а наскільки якісний у них метал? Автоексперти розповіли, яких технологій оцинкування дотримуються автовиробники і які гарантійні зобов’язання забезпечують.

На їхню думку, одним із головних недоліків усіх китайців у нульові та десяті роки була низька корозійна стійкість. До технічної частини не причепитися — автовиробники з Піднебесної застосовували перевірені рішення від великих брендів, а якість силових елементів залишалася на низькому рівні. Вже через два-три роки щоденних поїздок нашими дорогами утворювалися осередки корозії. І навіть постійна обробка не давала можливості захиститися від впливу навколишнього середовища.

Безумовно, з того часу багато що змінилося. Китайський автопром уже не той. У плані інтер’єру та екстер’єру нові моделі нічим не поступаються виробникам зі світовим ім’ям. Проте деякі аспекти викликають у автовласників питання. Наприклад, зараз поки що важко говорити про корозійну стійкість металу. Пройшло не так багато часу. При цьому багатьом водіям ці дані потрібні просто зараз, коли вирішується питання про придбання нового китайця. Що ж, розказуємо!

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Оцинкування Chery

Перевірити наявність оцинкування на силових елементах дає можливість удосконалений товщиномір. Він використовувався для аналізу. Розглянемо найпопулярніший кросовер Chery Tiggo 4 Pro. Його кузовні елементи проходять обробку методом холодної оцинковки. Він часто застосовується до бюджетних авто. Єдине, що не обробляється, — це капот, дах і кришка багажника. На них наноситься катафорезний ґрунт. Гарантія на лакофарбове покриття та відсутність наскрізної корозії складає 3 роки або 100 000 км пробігу.

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Chery Tiggo 8 Pro — дорожча модель. При її збиранні китайський виробник використовує гарячий метод оцинкування. Під час нього кузовні елементи розміщують у ванну, заповнену розплавленим цинком. Це довговічніша і дорога технологія, яка серйозно позначається на роздрібній вартості авто. У моделі оцинковці не піддається лише дах, який обробляється тільки катафорезним грунтом. Гарантія на лакофарбове покриття та відсутність наскрізної корозії тут вже більша — 5 років або 150 000 кілометрів пробігу. Автоексперти стверджують, що гаряча оцинковка має прослужити понад 10 років.

Оцинкування Haval

Ще один китайський автовиробник — Haval. Дилери цієї марки стверджують, що кузовні елементи всіх автомобілів піддаються електричній оцинковці. Це підтверджують автоексперти, які проводять вимірювання з товщиноміром. Вони кажуть, що оброблюються всі поверхні, крім даху. При цьому важливо розуміти, що гальванічна оцинковка надійніша і дорожча за холодну, але при цьому вона не така довговічна, як гаряча, і до того ж дешевша за неї. Бренд надає гарантію від наскрізної корозії на 6 років, незалежно від пробігу машини. Але для того, щоб кузов залишався у чудовому стані, рекомендуємо періодично відвідувати ліцензований сервіс та проводити огляд.

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Оцинковка Geely

Ще один представник Китаю — автовиробник Geely — також захищає авто від корозії. Наприклад, моделі Geely Coolray і Tugella піддаються холодній технології оцинкування, а капот та дах покриваються лише катафорезним ґрунтом. Гарантія на наскрізну корозію діє 3 роки або 100 000 кілометрів пробігу.

Через скільки років почнуть іржавіти китайці

Сучасні китайські автомобілі мають досить довговічні силові елементи. Для зниження собівартості окремі елементи кузова не обробляються зовсім. В недорогих версіях застосовуються дешеві методи обробки. Це дозволяє автовиробникам тримати ціни на оптимальному рівні та пропонувати недорогі (за сучасними мірками) та функціональні авто. Практика показує, що холодної оцинковки вистачає більш як на 5 років регулярних поїздок. Щоб продовжити термін служби силових елементів їх слід обробляти додатково.

Раніше «ФАКТИ» писали, як частіше всього дурять відвідувачів автосервісів.

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