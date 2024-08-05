«Знищено повністю»: українська розвідка розповіла про результати удару по летовищу в Морозовську

В Головному управлінні розвідки Міноборони України офіційно розповіли про наслідки нещодавнього удару по російській авіабазі в Морозовську, що у Ростовській області.

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За даними ГУР МО, у ніч на 3 серпня на летовищи було знищено Су-34 та склад БК.





Фото ГУР МОУ

«Дані космічної розвідки свідчать ― внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора росії „Морозовск“ у ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками ― поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів», — йдеться у повідомленні.

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Фото ГУР МОУ

Також був повністю знищений ворожий склад авіаційного озброєння ― від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

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Фото ГУР МОУ

Фото ГУР МОУ

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На авіабазі, яка розташована за 265 кілометрів від лінії фронту, були пошкоджені чотири технічні будівлі та два ангари. Ці пошкодження чітко помітні з космосу.

Нагадаємо, що днями в тимчасово окупованому росією Криму ракетним ударом були суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК «Тріумф», а у порту Севастополя було успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф «Ростов-на-Дону», який проходив випробування після ремонту. Минулого вересня він зазнав пошкоджень в результаті ракетної атаки, а цього разу затонув.

Фото — скріншот та ГУР МО

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