ЗСУ ракетним ударом потопили підводний човен у Севастополі

Україна продовжує боротися з російськими окупантами. Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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«Так, за підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК „Тріумф“. Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф „Ростов-на-Дону“. В результаті влучання човен затонув на місці», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу «Kilo», здатних застосовувати ракети «Калібр». «Ростов-на-Дону» був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

«Знищення „Ростов-на-Дону“ черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря», — повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Як писали «ФАКТИ», у ніч на 3 серпня в черговий раз була атакована російська авіабаза в Морозовську (Ростовська область), а також ще кілька регіонів росії.

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