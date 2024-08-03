У Морозовськ знову «прилетіло»: українські безпілотники вдарили по військовому аеродрому під Ростовом (відео)

У ніч на 3 серпня в черговий раз була атакована російська авіабаза в Морозовську (Ростовська область), а також ще кілька регіонів росії.

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Спочатку ростовський губернатор Василь Голубєв стверджував, що «на півночі області ППО знищила три БПЛА», пізніше — що «внаслідок масованої атаки БПЛА пошкодження отримала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозовському районах, служби екстреного реагування ліквідують загоряння». Ближче до ранку він повідомляв, що область атакували 55 ударних безпілотників і «у місцях падіння БПЛА ліквідацією наслідків займаються служби екстреного реагування».

Тим часом місцеві жителі Морозовського району повідомляли про вибухи та сильні пожежі, викладаючи у мережу відповідні відео.

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Морозовськ знаходиться за 250 кілометрів від Ростова-на-Дону.

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«АСТРА» пише, що в Кам'янському районі під удар, за попередніми даними, потрапив комбінат «Атлас» управління Федеральної агенції з державних резервів по Південному федеральному округу.

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Про атаку БПЛА повідомляв і губернатор Орловської області Кличков, який заявив, що «засобами РЕБ та силами ППО знищено 3 БПЛА» і що «2 БПЛА поцілили у житловий будинок в мікрорайоні Болхівський». Стверджується, що постраждалих немає.

Тим часом російське міноборони рапортувало, що «перехоплено та знищено 36 БПЛА літакового типу над Ростовською, вісім над Курською, дев'ять над Білгородською, 17 над Орловською, два над Рязанською областями, по одному БПЛА над Воронезькою областю, Азовським морем та Краснодарським краєм».

Атаку на авіабазу у Морозовську підтвердили в Гештабі ЗСУ, зазначивши, що зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

«Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України. Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях. Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами», — зазначили в Генштабі та додали, що «далі буде…»

Нагадаємо, що під час попереднього удару по Морозовську на авіабазі горіли резервуари з пальним.

Фото — скріншот

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