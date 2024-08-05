«Ми пережили важкі часи»: чоловік Камали Гарріс зізнався в романі з нянею своїх дітей

Чоловік Камали Гарріс, яка досить успішно вступила в президентські перегони, зізнався в інтрижці під час попереднього шлюбу. Він змушений був дати пояснення, оскільки у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що в нього були стосунки з нянею власних дітей. Даг Емхофф сказав, що, зрадивши своїй першій дружині Керстін, він створив для сім'ї «важкі часи». 59-річний чоловік зробив це зізнання під пильною увагою ЗМІ, пише The Telegraph.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо Гарріс переможе Дональда Трампа в листопаді, він стане першим «першим джентльменом» США.

«Під час мого першого шлюбу ми з Керстін пережили важкі часи через мої вчинки, — сказав пан Емхофф в інтерв'ю CNN. — Я взяв на себе відповідальність, і за роки, що минули з того часу, ми пройшли через це як сім'я і стали, з іншого боку, сильнішими».

Зізнання прозвучало після того, як Daily Mail повідомила, що шлюб пана Емхоффа з Керстін розпався, коли від нього завагітніла няня їхньої доньки — це твердження він не прокоментував. Пані Емхофф розірвала їхній 16-річний шлюб у 2009 році, дізнавшись про зраду. Їхній доньці Еллі тоді було 10 років, а синові Коулу — 15.

Повідомляється також, що вагітна няня, за словами її близького друга, «не залишила дитину».

РЕКЛАМА

Позашлюбні стосунки Емхофф мав задовго до того, як він познайомився з Камалою Гарріс, і, як кажуть, він розповів їй про цей зв'язок задовго до того, як вони одружилися у 2014 році. Речник виборчої кампанії Гарріс Браян Феллон, сказав CNN, що він не буде коментувати нічого, окрім первинної заяви, яка була оприлюднена.

Раніше повідомлялося, що Трамп відмовляється від дебатів з Гарріс.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

475

Читайте нас у Facebook