Незважаючи на успіхи у збиранні грошей у перший тиждень після вступу в президентські перегони 2024 року, віце-президентка США Камала Гарріс навряд чи очолить в листопаді країну.

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В цьому впевнена єдина у світі «ворожка на спаржі» з Великобританії Джемайма Пакінгтон, пише Daily Star.

Журналісти зазначають, що Пакінгтон із дитинства використовувала спаржу, щоб «зазирнути в майбутнє», і раніше нібито передбачила Брекзит і смерть Єлизавети II.

За словами провидиці, спаржа показала, що ні Трамп, ні Камала Гарріс не візьмуть на себе кермо влади Білим домом у листопаді. А перемогу на виборах у США у Дональда Трампа буквально вирве Мішель Обама, яка поки що не бажає прийняти участь у виборчому процесі.

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Цікаво, що про подібний перебіг подій раніше заявляв і український журналіст та блогер Іван Яковина, який не використовує спаржу (можливо), зате вивчає контент американських соціальних мереж.

Пан Яковина вважає, що у Гарріс мало справжніх прихильників у країні через певні особливості її характеру, зате у Мішель Обами 100%-пізнаваність і дуже добра репутація серед виборців. І якщо дружина колишнього президента США захоче зайняти місце в Овальному кабінеті Білого дому, вона це зможе легко зробити.

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Нагадаємо, що після того, як президент Байден вибув з президентських перегонів, колишній президент Дональд Трамп взяв на себе зобов'язання провести дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс — і сказав, що він «готовий» зіткнутися з нею не один раз. Наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, відбудуться на телеканалі ABC News. Втім, команда Трампа, схоже, має намір «провалити» дебати, або перенести їх на більш пізній термін.

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