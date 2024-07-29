Гарріс зібрала $ 200 мільйонів за перший тиждень: 66% «рекордного збору» надійшло від нових донорів

Віце-президентка США Камала Гарріс, дебати якої з Трампом відбудуться 10 вересня, зібрала 200 мільйонів доларів за тиждень, відколи вона вступила в президентські перегони 2024 року. Це підкреслює сплеск ентузіазму серед демократів щодо їхнього нового ймовірного кандидата в президенти і допомагає протистояти бліц-атаці республіканців. Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп вирвався вперед у грошових перегонах, пише Bloomberg.

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Кампанія Гарріс оголосила результати зборів у неділю, а директор з комунікацій Майкл Тайлер охарактеризував їх як «рекордний результат». Кампанія заявила, що 66% коштів надійшли від донорів, які зробили пожертвування вперше.

Останні цифри перевищують 81 мільйон доларів, які вона зібрала в перший день після відходу президента Джо Байдена - суму, яку кампанія назвала найбільшим 24-годинним збором коштів для будь-якого кандидата в історії. Збір коштів є останньою демонстрацією того, як демократи об'єднуються навколо віце-президентки, яка висунула свою кандидатуру лише тиждень тому після того, як Байден вирішив завершити свою передвиборчу кампанію і підтримати Камалу. Гарріс вже заручилася підтримкою достатньої кількості делегатів, щоб отримати номінацію, і веде пошук свого кандидата у віце-президенти на виборах. Вона також отримала підтримку колишнього президента Барака Обами.

Провал Байдена на дебатах і подальша внутрішньопартійна боротьба за його майбутнє завдали шкоди фінансам його кампанії, оскільки донори стали неохоче давати гроші 81-річному президенту, який зіткнувся з питаннями про його ефективність і здатність перемогти Трампа на виборах у листопаді.

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Кампанія Байдена увійшла в липень з 96 мільйонами доларів готівки після того, як було витрачено близько 93% грошей, зібраних у червні. Швидкість витрачання коштів значно перевищила показник конкурента Трампа, чия кампанія витратила лише 46% коштів, зібраних у червні, і мала 128 мільйонів доларів у банку. Кампанія Джо Байдена продовжувала витрачати кошти навіть тоді, коли деякі опитування показували перевагу Дональда Трампа після дебатів і коли зростала кількість закликів до чинного президента припинити свою кампанію.

Ця ситуація знаменує собою приголомшливий поворот у порівнянні з попереднім етапом змагань, коли Байден накопичив значну фінансову перевагу, чому частково сприяла відсутність серйозного суперника від Демократичної партії, а також те, що Трамп мав справу з часом запеклими праймеріз Республіканської партії та численними судовими справами, які виснажували його казну.

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Раніше повідомлялося, що директор ФБР сумнівається, що під час стрілянини на мітингу вухо Дональда Трампа постраждало від кулі.

Фото Getty Images

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