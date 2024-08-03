Трамп відмовляється від дебатів з Гарріс: кандидат в президенти США назвав причину

Республіканець Дональд Трамп, попри обіцянку, відмовився від дебатів з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, заявивши, що він лідирує в опитуваннях і виборці вже знають, де «яку він і його суперниця-демократка займають позицію з тих чи інших питань», пише Bloomberg.

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«Зараз я кажу: „Чому я повинен брати участь у дебатах?“ — сказав Трамп в ефірі на телеканалі Fox Business Network. - Я лідирую в опитуваннях, і всі знають її, всі знають мене».

Нагадаємо, на нещодавніх дебатах Трампа з Байденом чинний президент продемонстрував катастрофічний результат, що врешті-решт змусило його припинити свою кампанію з переобрання і підтримати Гарріс.

Тепер, коли він зіткнувся з новим опонентом, команда Трампа змушена змінити свою стратегію всього за три місяці до дня виборів. Річ в тім, що Камала Гарріс надихнула прихильників Демократичної партії, залучивши такі ключові сегменти, як чорношкірі виборці та молодь. В результаті вона скоротила відрив республіканця в опитуваннях і обігнала його в сумі зібраних на виборчу кампанію грошей.

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Наразі колишній президент відмовився брати участь у дебатах, спочатку заявивши, що ці плани не можуть бути реалізовані, поки демократи офіційно не запропонують свою заміну Байдену, а потім — що «ймовірно, в кінцевому підсумку дебатуватиме з Гарріс».

Стратегія Дональда Трампа полягає в тому, що він посилається на опитування, щоб уникнути дебатів. Цю стратегію він використовував і під час республіканських праймеріз, коли відмовлявся виходити на сцену зі своїми суперниками. Навіть коли колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі була його єдиним серйозним суперником, Трамп відмовився від дебатів з нею, заявивши про свою значну перевагу в опитуваннях.

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Разом з тим опитування показують, що Камала Гарріс скорочує розрив з Трампом, і якщо з'ясується, що вона лідирує, це може посилити тиск на Дональда Трампа щодо дебатів.

Раніше зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон розкритикувала кандидата на пост віцепрезидента США Джей Ді Венса за слова, сказані на адресу Камали Гарріс.

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