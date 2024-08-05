5 серпня — не крайній термін: «Нафтогаз» змінив термін передачі показників лічильників
Щомісяця українці мають передавати показники квартирних приборів обліку — води, світла, тепла, газу…
Зазвичай надавачі комунальних послуг встановлюють терміни, в які потрібно вкластися при передачі даних. Так, у компанії «Нафтогаз України» — це п'яте число місяця, який йде за розрахунковим. Втім, цього разу в компанії повідомили, що термін дещо змінили — через технічні проблеми особистий кабінет все ще тимчасово недоступний.
«Термін передачі показань продовжено
Ми продовжуємо працювати над відновленням роботи всіх сервісів і дякуємо за ваше розуміння!» — зазначили в «Нафтогазі» та запропонували передавати дані через онлайн-сервіси, які працюють у звичному режимі:
- Чат-боти GAS.UA у Viber або Telegram;
- SMS на номер 4647;
- За телефоном 066−300−2888 (натисніть 1);
- Контакт-центр: 066−300−2-888 (Vodafone), 098−300−2-888 (Kyivstar), 093−300−2-888 (Lifecell).
Раніше споживачам комунальних послуг нагадали, що вони мають кожні чотири роки робити повірку квартирних приборів обліку, самотужки сплаючуючи за це.
Фото Pixabay119
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