Щомісяця українці мають передавати показники квартирних приборів обліку — води, світла, тепла, газу…

Зазвичай надавачі комунальних послуг встановлюють терміни, в які потрібно вкластися при передачі даних. Так, у компанії «Нафтогаз України» — це п'яте число місяця, який йде за розрахунковим. Втім, цього разу в компанії повідомили, що термін дещо змінили — через технічні проблеми особистий кабінет все ще тимчасово недоступний.

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«Термін передачі показань продовжено до 07.08.2024 включно. Ми розуміємо, що технічні проблеми могли створити незручності, тому зробили все можливе, щоб ви не хвилювалися та встигли вчасно.

Ми продовжуємо працювати над відновленням роботи всіх сервісів і дякуємо за ваше розуміння!» — зазначили в «Нафтогазі» та запропонували передавати дані через онлайн-сервіси, які працюють у звичному режимі:

Чат-боти GAS.UA у Viber або Telegram;

SMS на номер 4647;

За телефоном 066−300−2888 (натисніть 1);

Контакт-центр: 066−300−2-888 (Vodafone), 098−300−2-888 (Kyivstar), 093−300−2-888 (Lifecell).

Раніше споживачам комунальних послуг нагадали, що вони мають кожні чотири роки робити повірку квартирних приборів обліку, самотужки сплаючуючи за це.

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Фото Pixabay

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