40.96 / 41.49 44.66 / 45.41
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

5 серпня — не крайній термін: «Нафтогаз» змінив термін передачі показників лічильників

16:32 5 серпня 2024
Показники лічильника газу

Щомісяця українці мають передавати показники квартирних приборів обліку — води, світла, тепла, газу…

Зазвичай надавачі комунальних послуг встановлюють терміни, в які потрібно вкластися при передачі даних. Так, у компанії «Нафтогаз України» — це п'яте число місяця, який йде за розрахунковим. Втім, цього разу в компанії повідомили, що термін дещо змінили — через технічні проблеми особистий кабінет все ще тимчасово недоступний.

«Термін передачі показань продовжено до 07.08.2024 включно. Ми розуміємо, що технічні проблеми могли створити незручності, тому зробили все можливе, щоб ви не хвилювалися та встигли вчасно.
Ми продовжуємо працювати над відновленням роботи всіх сервісів і дякуємо за ваше розуміння!» — зазначили в «Нафтогазі» та запропонували передавати дані через онлайн-сервіси, які працюють у звичному режимі:

  • Чат-боти GAS.UA у Viber або Telegram;
  • SMS на номер 4647;
  • За телефоном 066−300−2888 (натисніть 1);
  • Контакт-центр: 066−300−2-888 (Vodafone), 098−300−2-888 (Kyivstar), 093−300−2-888 (Lifecell).

Раніше споживачам комунальних послуг нагадали, що вони мають кожні чотири роки робити повірку квартирних приборів обліку, самотужки сплаючуючи за це.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

119

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Перевірка документів

Не мають права навіть торкатися людини: у Міноборони уточнили, чи можуть співробітники ТЦК «супроводжувати» чоловіків у військкомат

Читання

Гострий розум після 70: названо п’ять головних секретів активного довгожительства

Гарні новини для пенсіонерів

Пенсії українцям різко перерахували: хто і скільки тепер має отримувати

варення

Повидло з яблук з «секретом»: виходить ароматним та густим, як справжнє желе

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту