Відмовитися не можна: споживачам нагадали про важливу процедуру, яку проводять кожні чотири роки

Минулого року в Україні відновили обов'язкову повірку лічильників, яку раніше призупиняли у зв'язку з бойовими діями.

В «Облтеплокомуненерго» нагадали, що повірка лічильників, зокрема гарячої води та теплової енергії, є обов’язком споживачів. Її проводять раз на чотири роки,

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Повірку проводять для того, аби впевнитися, що лічильник працює коректно й платня за користування комунальними послугами нараховується правильно.

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Споживач послуг сам може обрати організацію, яка проведе повірку, та оплатити візит фахівців. Повірка одного лічильника може обійтися у суму від 300 гривень.

Після проведення процедури компанія, яка здійснювала перевірку, має підготувати на надати споживачу відповідні документи, які необхідно відправити надавачу комунальних послуг:

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Акт про проведення періодичної повірки, де зазначена серія та номер лічильника, дата проведення повірки або демонтажу, показання приладу.

Свідоцтво про відповідність приладу обліку державним вимогам до вимірювальної техніки, де буде зазначено дату наступної періодичної повірки лічильника.

Якщо споживач не дотримується терміну проведення обов’язкової повірки приладів обліку, то підприємство не може брати за основу для розрахунків показання таких лічильників. Тож нарахування здійснюватимуться за методом, який застосовується для квартир без індивідуальних засобів обліку. А це — значно дорожче.

При виборі компанії, яка проводитиме повірку лічильника, громадянам радять бути обережними, аби на нарватися на шахраїв. Для цього необхідно ретельно перевіряти сертифікати комерційних структур, які пропонують послуги з повірки приладів обліку.

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Фото Pixabay

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