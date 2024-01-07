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Потрібно встигнути до кінця місяця: що необхідно зробити власникам лічильників води та тепла

10:40 7 січня 2024
Зняття показів лічильника води

Українцям, у яких встановлені квартирні лічильники тепла та води, необхідно до 31 січня пройти важливу процедуру.

Про це йдеться у повідомленні на facebook-сторінці Комунального концерну «Центр комунального сервісу».

Комунальники попередили споживачів, що з 5 по 31 січня включно триватиме період прийому показань квартирних лічильників тепла та води.

Також у цей період українці можуть актуалізувати інформацію про встановлення квартирних лічильників на облік, заміну, повірку та коригування показань.

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«Показання лічильника гарячої води необхідно передавати навіть якщо встановлено бойлер. Просимо не відкладати передачу показань приладів обліку на останній день місяця, аби уникнути перевантаження телефонних ліній», — попередили споживачів.

Клієнти «Центру комунального сервісу» можуть передати показники через:

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  • особистий кабінет або чатботи у месенджерах;
  • за номером безкоштовної телефонної лінії 800 404 407;
  • ящики для передачі показань, що розташовані на вході до сервісних центрів.

Нагадаємо, що наприкінці року «Нафтогаз» зробив важливу заяву для клієнтів двох облгазів.

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