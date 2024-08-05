Найближчими роками в Україні очікують землетрус у 7−7,5 балів, який має статись в сейсмоактивній зоні Вранча. Така сейсмічна подія, на відміну від невеликих поштовхів, становить небезпеку для України, вважає геофізик Володимир Шляховий.

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За його словами, за останні 14 років сталося 15 землетрусів. Найбільший із них зафіксовано 3 лютого 2015 року поблизу Гадяча (епіцентр в Сумській області). Тоді за шкалою Ріхтера землетрус було оцінено у 4,7−4,8 бала.

«У земних надрах є напруження і тиск завжди, і якщо додаткові якісь збурення є і впливи, то може статися і землетрус… Механізм подій цих землетрусів однотипний. Тобто причина завжди одна і та ж», — йдеться в науковій роботі сейсмографа, передає «Суспільне».

Землетруси переважно відбуваються по лінії розлому Перещепине — Карлівка — Зачепилівка.

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Лінія розлому Перещепине – Карлівка – Зачепилівка

За словами науковця, більшість із 15 землетрусів сталася саме там.

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Учені Полтавської гравіметричної обсерваторії вивчають кілька можливих варіантів, що могли спричинити такі рухи земної кори.

«Також ми звернули увагу, що кількість землетрусів у Афганістані і Ірані збільшилась з початком військових конфліктів на цих землях», — говорить Володимир Шляховий.

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Варто відзначити, що дуже сильними вважаються землетруси вже від 6 балів. А 7 балів — це землетрус, під час якого руйнуються будівлі.

Зона Вранча

Зона Вранча — сейсмоактивна зона, розташована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (українських) Карпат у жудеці (повіті) Вранча, Румунія. Під її безпосередній вплив потрапить південний захід України: Тернопільська, Львівська, Хмельницька та Одеська області. Найбільша активність відбуватиметься у цій зоні.

Також «червоними» на карті відзначені Севастополь та Керч. Наступними по небезпеці йдуть Сімферополь, Одеса, Ужгород та Чернівці.

Нагадаємо, восени 2023 року понад дві тисячі людей стали жертвами катастрофічного землетрусу в Афганістані.

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