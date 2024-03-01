В Україні стався землетрус магнітудою 3,6 бала: що відомо

В ніч на 1 березня в Україні стався землетрус. У Решетилівському районі Полтавської області зафіксували підземні поштовхи магнітудою 3,6.

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Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходиться на захід від міста Полтава на глибині 10 км. Поштовхи було зафіксовано о 2:22 за київським часом.

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За класифікацією землетрусів, він визнаний як ледь відчутний. Поштовхи могли відчуватися лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Подібні за силою землетруси у Полтавській області реєструвалися і раніше, зокрема останні з них 23 липня, 8 червня, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7 бала.

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Зазначимо, що у низці регіонів України періодично відбуваються землетруси, як правило, з дуже невеликою магнітудою.

Так, 18 лютого було зареєстровано землетрус у Тернопільській області з епіцентром на глибині 5 км. На початку місяця також у Карпатах стався землетрус. Сила поштовхів відносилася до ледь відчутних.

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Крім того, у жовтні минулого року у східній частині Словаччини стався землетрус, який відчули мешканці західних областей України. У вересні на Закарпатті зафіксували землетрус біля кордону з Румунією. Його сила теж була невідчутною.

Нагадаємо, майже рік тому катастрофічний землетрус був у Туреччині. Тоді загинули десятки людей, було зруйновано сотні будівель.

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