Понад дві тисячі людей стали жертвами катастрофічного землетрусу в Афганістані (фото, відео)

Місяць тому в Марокко землетрус забрав життя понад тисячи людей, приблизно вдвічі більше загинуло під час стихійного лиха в Афганістані, яке сталося напередодні.

Як повідомляє ВВС, землетрус магнітудою 6,3 бала стався у західній частині країни, неподалік кордону з Іраном — епіцентр знаходився приблизно за 40 км від міста Герат. Фіксувалися як мінімум три потужні поштовхи, під час яких багато будинків було пошкоджено, а люди опинилися під завалами.

Місцева влада напередодні розповідала журналістам, що кількість загиблих становить понад тисячу людей, але ці цифри не є остаточними.

А у неділю з'явилися повідомлення, що жертвами землетрусу в провінції стали понад дві тисячі людей, ще дев'ять тисяч постраждали.

В ООН заявили, що співпрацюють з афганською стороною, щоб оцінити потреби у допомозі та розпочати її надання.

Нагадаємо, що у вересні шторм «Даніель» вдарив по східній частині Лівії, не менше двох тисяч жителів міста Дерна загинули і близько п'яти тисяч зникли безвісти.

Фото з мережі

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