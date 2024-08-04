Одну із категорій мобілізованих можуть звільнити від служби: нардеп розповів, про яку групу чоловіків йдеться

На тлі заяв ТЦК про те, що в Україні можуть мобілізувати 18-річних, в Комітеті Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки напрацьовано законопроєкт, що заборонить брати до війська військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу або закінчили військову кафедру.

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Таку думку висловив секретар комітету Роман Костенко в інтерв'ю NV.

«В понеділок ми його розглядаємо. У цьому законопроєкті буде історія заборони призову ось цих військовозобов'язаних. І норма про те, що якщо такі люди потрапили на фронт в цей період, в них буде право на звільнення. Зараз ми розглядаємо таке питання», — сказав він.

Він запевнив, що 19-річних хлопців не мобілізують до Збройних сил, це можливо лише за власним бажанням.

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«Я думаю, що людей 19-ти років серед мобілізованих немає, тому що ця історія закінчилась якраз від 2022 року. Уже такі довідки не давали, що людина обмежена придатна в військовий час і непридатна в мирний час. Вони видавалось до 2022 року. У чому була проблема? У нас заборонений призов призовників з 18 до 25 років. Призовник — це людина, яка не служила в армії, яка не має військового квитка, яка не має військової кафедри. І вона не призивається лише за власним бажанням», — зазначив він.

Костенко зауважив, що відповідно до чинного закодавства, вони є військовозобов'язаними, тому були призвані.

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«Є категорія людей, які отримали, наприклад, в 20 років військовий квиток. Якщо людина обмежено придатна під час воєнного стану, а непридатна під час мирного, в армію на строкову службу вона не піде… Але коли вона отримує військовий квиток, стає військовозобов'язаним. І у нас ці категорії не мінялись. У нас були військовозобов'язані й призовники. І після того, як був прийнятий закон, нічого ж не змінилося: вони були військовозобов'язані, вони продовжували йти в Збройні сили», — пояснив нардеп.

Також нагадаємо про необхідність дотримуватися інформаційної гігієни і не вірити фейкам про постійну зміну правил мобілізації.

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