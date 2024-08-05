На фронт у 18 років: нардеп пояснив, як таке можливо

В Україні триває загальна мобілізація. Вона стосується усіх чоловіків у віці з 18 до 60 років. Особи призовного віку, з 25 років, можуть отримати повістку та відправитись згодом на фронт, пише «Телеграф».

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Згідно із законом, мобілізовувати з 18 років в Україні можна за таких підстав:

• власне бажання;

• якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

• якщо чоловік закінчив військовий виш чи військову кафедру й отримав певну військово-облікову спеціальність;

Такі чоловіки визнаються військовозобов’язаними, а військовозобов’язані — можуть бути мобілізовані.

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Зауважимо, що після зміни мобілізаційного законодавства утворилася юридична колізія. Громадяни України поділяються на призовників і військовозобов’язаних згідно із законом «Про військовий обов’язок і військову службу».

Але призовників не можна мобілізувати, їх призивають на строкову службу. Однак такого призову під час дії воєнного стану нема.

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Військовозобов’язаних же можна і треба мобілізувати. І раніше чоловіки молодше від 25 років, які не могли служити строкову за станом здоров’я, отримували статус «обмежено придатного» у воєнний час, і минаючи роль «призовника», одразу опинялися в амплуа «військовозобов'язаного». А тепер «обмежено придатних» в законі вже нема, а військовозобов’язаних, як зазначалося, — можуть мобілізувати.

«Ми їх і мобілізуємо. У нас дозволено мобілізувати військовозобов’язаних з 18 років. Якщо ти військовозобов’язаний, то тебе можуть призвати з 18 до 25 років. Наприклад, у мене в підрозділі служить багато людей до 25 років», — каже народний депутат від фракції «Голос», член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Роман Костенко.

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Водночас сказати точно наскільки масовою є мобілізація людей до 25 років важко.

«Були випадки 21−23 роки, яких можна було мобілізувати, але дуже мало. 18-річних точно ніхто нікуди не мобілізує. Це повна маніпуляція. Жодного 18-річного точно не було мобілізовано, тому не треба тиражувати чутки», — пояснив нардеп від «Слуги народу», член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський.

Однак юридичну колізію, за словами Веніславського, народні депутати готові виправити.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що 5 серпня Комітет з нацбезпеки та оборони Верховної Ради підтримав законопроєкт № 11379-д. Цей законопроєкт забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри.

«Також в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати, користуючись тією ганебною нормою. І тепер цей документ маємо розглянути в сесійній залі. Буду робити все, щоб це сталось одразу, як тільки збереться парламент», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Міноборони уточнили, чи можуть співробітники ТЦК «супроводжувати» чоловіків у військкомат.

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