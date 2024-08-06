«Я прикутий до будинку»: у відомого американського режисера діагностували смертельну хворобу

Відомому американському кінорежисеру, сценаристу, музиканту та продюсеру Девіду Лінчу, який висловлювався проти війни в Україні, діагностували емфізему легень. Про це він повідомив виданню Sight & Sound. Через недугу Девід Лінч не виходить далеко за межі свого маєтку, оскільки побоюється заразитися коронавірусом.

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Емфізема легень — хронічне захворювання, яке характеризується ушкодженням альвеол, що ускладнює дихання і може серйозно вплинути на якість життя пацієнта.

«У мене емфізема від довгого куріння, тому я прикутий до будинку, подобається це мені чи ні. Мені небезпечно хворіти, навіть заразитися застудою», — повідомив режисер.

За словами 78-річного Лінча, йому вдається долати лише «невеликі відстані», оскільки кисень у його легенях швидко закінчується.

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«Я дуже любив куріння, але врешті-решт воно мене вразило. Для мене це було частиною мистецького життя: тютюн, його запах, підпалювання, куріння, повернення додому, розслаблення, куріння, роздуми над роботою, роздуми над чимось; ніщо у світі не є таким прекрасним, як куріння. Водночас воно вбиває мене. Тому я мав кинути», — пояснив режисер.

Девід Лінч здобув широку популярність завдяки своїм унікальним фільмам та серіалам, серед яких «Твін Пікс», «Малголленд Драйв» та «Синій оксамит». У свої 78 років він змушений зіштовхнутися з наслідками своєї пристрасті до паління, попри це залишається однією з найвпливовіших фігур у світі кіно та мистецтва.

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