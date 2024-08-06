40.86 / 41.37 44.64 / 45.34
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Я прикутий до будинку»: у відомого американського режисера діагностували смертельну хворобу

13:20 6 серпня 2024
Девід Лінч

Відомому американському кінорежисеру, сценаристу, музиканту та продюсеру Девіду Лінчу, який висловлювався проти війни в Україні, діагностували емфізему легень. Про це він повідомив виданню Sight & Sound. Через недугу Девід Лінч не виходить далеко за межі свого маєтку, оскільки побоюється заразитися коронавірусом.

Емфізема легень — хронічне захворювання, яке характеризується ушкодженням альвеол, що ускладнює дихання і може серйозно вплинути на якість життя пацієнта.

«У мене емфізема від довгого куріння, тому я прикутий до будинку, подобається це мені чи ні. Мені небезпечно хворіти, навіть заразитися застудою», — повідомив режисер.

За словами 78-річного Лінча, йому вдається долати лише «невеликі відстані», оскільки кисень у його легенях швидко закінчується.

РЕКЛАМА

«Я дуже любив куріння, але врешті-решт воно мене вразило. Для мене це було частиною мистецького життя: тютюн, його запах, підпалювання, куріння, повернення додому, розслаблення, куріння, роздуми над роботою, роздуми над чимось; ніщо у світі не є таким прекрасним, як куріння. Водночас воно вбиває мене. Тому я мав кинути», — пояснив режисер.

Девід Лінч здобув широку популярність завдяки своїм унікальним фільмам та серіалам, серед яких «Твін Пікс», «Малголленд Драйв» та «Синій оксамит». У свої 78 років він змушений зіштовхнутися з наслідками своєї пристрасті до паління, попри це залишається однією з найвпливовіших фігур у світі кіно та мистецтва.

РЕКЛАМА

Раніше повідомляли про те, що після тривалої бротьби з раком у США померла зірка кінематографу Шеннен Догерті.

РЕКЛАМА

135

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Час себе переосмислити: ретроградний Меркурій зробить щасливими чотири знаки зодіаку

Миття ванної

Жовто-сіра ванна стане знову білою: як цього досягти (відео)

Популярна у Мережі фермерка-блогерка

Набагато ефективніше окропу: чорноволоса фермерка-красуня розповіла, як краще знищити берізку на городі

Перевірка документів

Не мають права навіть торкатися людини: у Міноборони уточнили, чи можуть співробітники ТЦК «супроводжувати» чоловіків у військкомат

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту