В США померла акторка Шеннен Догерті, яка страждала на метастатичний рак IV-ої стадії, і була засмучена рішенням продюсерів звільнити її від зйомок у культовому серіалі «Всі жінки — відьми». Про це повідомили таблоїди.

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Жінці було 53 роки.

Архівне фото, 2023 рік

Непередодні онкохвора у своєму подкасті «Let's Be Clear» зізналася, що вдалася до практичних підготовчих кроків на випадок своєї смерті. За її словами, вона зробила це, аби «полегшити перехід» для її рідних, якщо її не стане.

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«Мій пріоритет — це моя мама. Я знаю, що їй буде важко, якщо я піду раніше за неї», — сказала Догерті.

Догерті дізналася про свій смертельний діагноз у 2015 році (у 2019 хвороба повернулася після ремісії) і тоді була рішуче налаштована встановити рекорд та якнайдовше прожити з цією хворобою.

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Тоді вона заявила, що найбільше жалкує про те, що через тривале лікування та хіміотерапію остаточно втратила шанс народити дитину. Але все ще не вважала це проблемою.

«Ми думаємо про усиновлення. Звичайно жахливо усвідомлювати, що ніколи не завагітнієш, але життя не зупиняється. Ми можемо стати звичайною щасливою родиною з купою дітей. Варто лише захотіти», — розповідала вона про спільні плани з останнім чоловіком Куртом Ісварієнко.

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Проте цим планам не судилося здійснитися і згодом пара розсталася.

Про дату похорону знаменитості поки не повідомляється.

Нагадаємо, що восени минулого року про марне лікування від онкохвороби заявив і зірка «Парку Юрського періоду» Сем Ніл.

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