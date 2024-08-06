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Зробіть це негайно, щоб не «нарватися» на штраф: яку деталь на автомобілі із США потрібно обов’язково замінити

16:47 6 серпня 2024
авто

Попри те, що виготовлені у США автомобілі мають досить високу репутацію серед українських водіїв, не кожному відомо, що у них є одна деталь, за яку вітчизняному водієві можуть виписати штраф.

Про це пише профільне видання з посиланням на «Дорожній адвокат».

Йдеться про колір покажчиків поворотів.

Згідно з Правилами дорожнього руху України, передні та задні покажчики поворотів автомобіля повинні бути жовтого кольору. Ця вимога стала особливо важливою через масове завезення американських автомобілів, які часто оснащені червоними «поворотниками».

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У 2017 році були введені нові вимоги до технічного стану транспортних засобів, які чітко визначають колір світлових сигналів. Згідно з пунктом 6.1.5 ДЕРЖСТАНДАРТ, поворотники на автомобілях повинні бути жовтого кольору. Невиконання цієї вимоги може призвести до штрафу в розмірі 425 гривень згідно з частиною 2 статті 122 КУпАП.

Втім, не тільки колір поворотників може призвести до штрафу. Водії, які вирішили оснастити свої автомобілі яскравими фарами, також можуть отримати санкції. Заміна стандартних фар на ксенонові, галогенні чи світлодіодні вважається порушенням правил дорожнього руху.

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Це пов’язано з потенційною небезпекою для інших учасників дорожнього руху, особливо в темний час доби. За таке порушення передбачений штраф у розмірі 510 гривень. При повторному порушенні санкції можуть бути жорсткішими — до позбавлення водійських прав і конфіскації автомобіля.

«ФАКТИ» також писали про те, які кросовери швидко знецінюються в Україні.

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