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Новий партнер: VODA UA буде займатися підтримкою водного балансу колективу ФК «Полісся»

14:55 6 серпня 2024
VODA UA

Український бренд питної води VODA UA став новим водним партнером футбольного клубу «Полісся». Про це йдеться на Instagram сторінці ФК «Полісся».

«Представляємо нового водного партнера! VODA UA — справжній український бренд питної води високої якості. Ключова ціль нашого партнерства — підтримка водного балансу колективу ФК „Полісся“. Від гравців та гравчинь до болбоїв», — йдеться в повідомленні футбольного клубу.

Зазначається, що підписаний контракт діятиме на період футбольного сезону 2024−2025.

Варто відзначити, що питна вода VODA UA не підлягає жодному хімічному впливу та не є купажованою, а також має оптимальні рівні мінералізації та рН 7,3.

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Нагадаємо, VODA UA активно підтримує різні соціальні та культурні проєкти. Компанія є офіційним партнером футбольного клубу «Шахтар», забезпечуючи гравців та вболівальників якісною водою.

Також раніше компанія стала партнером Федерації хокею України.

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Фото надано пресслужбою компанії

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