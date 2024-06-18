VODA UA тепер співпрацює з провідними торговими мережами: де купити

Бренд питної води VODA UA розширює свою присутність на внутрішньому ринку. Як стало відомо з повідомлення пресслужби, компанія уклала договори про співпрацю із всеукраїнською торговельною мережею «Сільпо», а також столичними мережами «Мега-Маркет» та «Ультра-Маркет».

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«Продукція VODA UA відтепер доступна у цих торгових мережах. Договори про співпрацю розраховані щонайменше до кінця поточного року», — йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомлялося, раніше VODA UA через благодійний фонд почала забезпечувати питною водою два відділення дитячої лікарні «Охматдит».

Також компанія почала забезпечувати водою всеукраїнський центр протезування та реабілітації постраждалих від війни SuperHumans.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новим власником торгової марки Voda UA став український підприємець Андрій Матюха.

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