Держпідприємство працює з фірмою, співвласник якої є громадянином рф і схвалює війну проти України: шокуюче розслідування ЗМІ про ДП «Документ»

В Німеччині, де є політичні сили, які підтримують ідею «домовитися з росією», партнером українського держпідприємства «Документ» є юридична компанія Schmider & Еckstein — обидва її співзасновники тривали час працювали в росії, а один з них — громадянин рф.

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Про зв'язки української компанії, яка маю доступ до персональних даних українців, та представниками німецького бізнесу, які підтримують росію та виправдовують її агресію в Україні, йдеться в розслідуванні проєкту «Радіо Свобода» «Ти як?».

Журналісти з'ясували, що Schmider & Еckstein кілька десятків років надають послуги клієнтам з рф, Центральної та Східної Європи з відкриття бізнесу у ФРГ, а також у питаннях міграції.

При цьому співзасновник компанії Карл Екштайн називає рф своєю «другою батьківщиною» та вказує у біографії на сайті компанії, що співпрацює з москвою впродовж 40 років. Більш того, має російське громадянство, яке отримав 20 років тому. Він, зокрема, обіймав посаду почесного консула рф у Швейцарії та входить до «Міжнародної асоціації друзів Криму». Цю асоціацію створили у 2017 році в Криму, аби з допомогою так званих агентів впливу легалізовувати анексію українського півострова та адвокатувати зняття санкцій проти росії. Початок російського повномасштабного вторгнення в Україну Карл Екштайн вважає виправданим та каже, що путін «повернув росіянам відчуття гордості».

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Його партнер Франк Шмідер проживає та надає свої послуги у Берліні. Журналісти встановили, що щонайменше з 2001 року він має індивідуальний податковий номер рф.

Журналісти-розслідувачі зазначають, що у ДП «Документ» запевнили — доступ Schmider & Eckstein був обмежений «даними, які необхідні для представлення інтересів підприємства» чи ведення справ у судах і що, мовляв, ніхто «не мав доступу до Єдиного державного демографічного реєстру чи персональних даних громадян». Втім, підкреслюється, що юристи Transparency International Ukraine, ознайомившись із довіреністю, зазначають, що повноваження юридичної компанії «є досить обширними».

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Фото Pixabay

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