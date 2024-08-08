Зовсім знахабніли: на окупованих територіях під Запоріжжям цивільних забирають в російську армію

Окупанти в Україні настільки знахабніли, що вже на вулицях шукають охочих підписати контракт на службу в російській армії. Відповідно, залучають цивільних до допомоги армії. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його інформацією, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни розпочали роботу мобільних пунктів із залучення місцевих до військової служби:

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«Агітують за вступ до ворожої армії. В результаті обіцяють сотні тисяч рублів за вбивство своїх співгромадян. Особливо зацікавлені в молоді, хочуть залучити хлопців та дівчат з окупованої території до служби в загоні безпілотної авіації. Долучають цивільних мешканців ТОТ до допомоги російській армії».

Федоров додав, що паралельно російська партія «єдина росія» оголосила про акцію зі збору медикаментів для потреб російських військових.

«Там оголосили також про можливість здати мисливську зброю на потреби росармії», — каже Федоров.

Додамо, що наприкінці липня на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники створили 12 молодіжних організацій. Всі вони спрямовані на мілітаризацію українських дітей.

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