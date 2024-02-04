Побиття, брехливі обіцянки та контракти з армією: новий звіт показує, які маніпулятивні дії використовує росія, щоб заманити до себе біженців з третіх країн та використати їх у власних інтересах.

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Наприкінці минулого року прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про «організовану діяльність», яка спричинила стрімке зростання кількості мігрантів, які прагнуть потрапити до Фінляндії з росії.

«росія спричинила цю ситуацію і може її зупинити, — заявив Орпо на пресконференції. — Саме тому було прийнято рішення повністю закрити прикордонні переходи з рф».

Свідоме використання росією мігрантів як засобу тиску і навмисне відправлення їх на захід не є абсолютно новою практикою: подібні сцени вже мали місце між білоруссю і Польщею. Тепер російське видання «Новая газета» надало нове розуміння того, як насправді працює бізнес на біженцях. Серед іншого, газета описує історію двох сирійців, які спочатку приїхали до росії на навчання, але в якийсь момент опинилися під тиском через те, що їхні візи не були видані на весь термін навчання.

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У відчаї чоловіки вирішили перетнути кордон з білоруссю: на кордоні їх не перевірили, хоча вони не мали необхідних документів для продовження подорожі. Опинившись там, вони підготувалися до нелегального перетину кордону з Польщею: купили черевики, рукавички та інструменти, щоб вирізати отвори в прикордонному паркані. У прикордонній зоні біженців всіляко заохочували до переходу на територію Польщі. Однак це було зовсім не просто через камери та безпілотники.

«Польські прикордонники швидко наздогнали нас, побили та перекинули через паркан на нейтральну територію», — розповів про невдалу спробу один з біженців.

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У білорусі ситуація була не кращою: там також були побиття з боку прикордонників, а багато людей тривалий час перебували на нічийній землі між двома країнами. «27 днів ми спали на землі. 27 днів ми пили з боліт і їли гриби», — кажуть сирійці.

Російська влада також зробила інші пропозиції мігрантам, чиї візи в росії вже закінчилися. На вибір пропонується або депортація, або працевлаштування в Міністерстві оборони. Газета повідомляє про випадки, коли біженцям пропонували працювати лікарями в армії або охороняти золоті й алмазні копальні в республіці Якутія.

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Крім того, чоловікам пропонують перспективу отримання російського паспорта. На початку січня президент росії володимир путін підписав указ, що дозволяє іноземцям швидше отримати російське громадянство, якщо вони підпишуть контракт з російською армією.

Насправді, мігрантів, яких привезли до Якутії, готували там як солдатів. Багато з них не знали про це заздалегідь, оскільки підписали контракти, які ледве розуміли.

«Нашу групу змусили займатися стрільбою по мішенях. Ми не знаємо мови й підписували папери, не знаючи, що в них написано», — розповів газеті один з постраждалих.

Що сталося з чоловіками в Якутії після цього, зі статті не зрозуміло. Але цілком імовірно, що вони опинаться десь під Авдіївкою чи Бахмутом. Адже, нагадаємо, росія вербує для війни проти України палестинських біженців у Лівані і навіть африканських студентів у російських вишах.

Раніше сербський найманець, який воює на боці росії у війні в Україні, поскаржився на те, що до них росіяни ставляться як до худоби.

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