Змушує школярів співати гімн рф: оголошено підозру очільниці «міносвіти» на окупованому Запоріжжі

Російські загарбники поспішають «переформатувати» систему освіти на окупованій території Запорізької області. Зокрема, так зване «міністерство освіти Запорізької області» і його керівниця Олена Шапурова розпорядилась знищити українські підручники та повністю «переписати» освітню програму з історії нашої держави на користь окупантів.

Крім того, Шапурова змушує вчителів разом із школярами співати гімн країни-агресора під час «навчального» процесу, а також у ході відзначення «пам'ятних» дат рф, повідомили в СБУ.

За тотальну русифікацію українських шкіл в тимчасово окупованій частині Запоріжжя колаборантка навіть отримала у кремлі «орден дружби» від путіна, а на співпрацю з ворогом пішла одразу після захоплення Мелітополя.

Тоді вона очолювала один з міських коледжів, але рашисти «підвищили» її і призначили її до складу місцевої окупаційної адміністрації рф, де вона очолила «освітню» сферу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шапуровій про підозру за ч. 3 ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність»). Оскільки ж вона перебуває на тимчасово окупованій частині півдня нашої держави, тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.

Нагадаємо, що напередодні початку нового навчального року в Україні вирішили визнати результати навчання мешканців окупованих територій: чому це важливо.

19

Читайте нас у Facebook та Instagram