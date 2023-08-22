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Суспільство та люди

Буденність окупації: росіяни поспішають «реформувати» освіту на підконтрольних їм територіях України

14:50 22 серпня 2023
Учасники мілітаристського руху «Юнармія»

Поки в Україні готуються до початку нового навчального року в особливих військових умовах, на тимчасово окупованих ворогом територіях Запорізької області колаборанти готуються відкривати «кадетські» класи, де з дітей виховуватимуть майбутніх поліцаїв для росгвардії. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, один з таких класів вирішено створити у Мелітопольському районі.

Тим часом у сусідньому Бердянську вже створили «православну гімназію», яка буде надавати «духовноє і патріотічєскоє» виховання промивання мізків маленьких українців.

А ще в рф випустили нові підручники з історії для всіх дітей, в тому числі з ТОТ, де сталін вже не тиран, а захисник країни.

Своєю чергою радник мера теж окупованого Маріуполя Петро Андрющенко показав шкільні зошити, які, за його словами, з'явилися у продажу в місті.

«Стокгольмський синдром сам по собі не виникне (психологічний стан, який характеризується прив'язаністю жертви до кривдника. — Авт). Буденність окупації», — прокоментував він побачене.

Відомо також, що на окупованих територіях відбуваються репресії, щодо батьків, які відмовляються віддавати дитину до окупаційної школи.

Нагадаємо, що тисячі дітей з України взагалі були примусово вивезені на територію рф, де їх змушують забути батьківщину та рідну мову, і ставати «справжніми» росіянами.

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