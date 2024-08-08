«Я багато разів плакала»: Інна Мірошниченко про реакцію на усиновлення двох дітей

Подружжя популярного телеведучого Тімура та блогерки Інни Мірошниченків вперше розкрили деталі усиновлення двох дітей. Нагадаємо, у сімʼї виховуються 3-річний Марсель та 12-річна Ангеліна. На своїй сторінці у соціальній мережі Тімур та Інна виклали допис та світлини з їх батьками. Мова йде про те, як у родинах прийняли новини про рішення пари усиновити дітей.

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«Ми не погоджували з нашими батьками ідею усиновити дитину, — написала Інна. — Дітей. Просто повідомили про свій вже готовий намір. Вони були трохи в шоці. Бабусі переживали, чи вистачить у них сил на трьох онуків. Мій тато [Інна] запитав: «Це остаточне рішення?». І після «так» просто привітав.

Коли дійшло до усиновлення вдруге, і ми сказали, що шукаємо дитину 8−12 років, моя мама була в шоці вже не трохи. Просила подумати".

Інна Мірошниченко розповіла, що батьки побоювались, адже дитина вже має сформовану особистість.

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Тімур Мірошниченко з мамою

«Це в першу чергу дитина», відповіла тоді я, — написала Інна. - Хоча потім ще багато разів плакала з думкою «мама була права», але це вже зовсім інша історія. Тато знову подзвонив і запитав: «Це остаточне рішення?». І знову привітав".

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Інна зізналась, що іноді їй здається, що в батьках більше прийняття і безумовної любові, ніж у неї з Тімуром.

«Батьки не проходили навчання, не розуміють багатьох речей, — написала блогерка. - І дуже часто бували в шоці від того, що робить з дитиною заклад інституційного догляду. І яка травмована душа потрапляє в сім’ю.

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Але ніколи ніхто не сказав «навіщо?» чи «поверніть назад», «а раптом це зашкодить іншим дітям?». Це наші діти. І їхні онуки. Вони окутали їх тотальною любовʼю. А любов, як відомо, зцілює будь-які рани)".

Підписники пари відреагували на зізнання Інни і виклали свої думки.

«Це і не дивно, бо тільки у таких батьків, як ваші могли вирости такі діти, як ви, — написали у коментарях. - Ви — диво в цьому світі і в життях цих дітей».

«Яке чудове покоління українців виросте у таких неймовірних Людей! — поділилися підписники. — Хай Бог вам допоможе пройти труднощі! І нехай все буде добре».

Раніше Тімур Мірошниченко зробив несподіване зізнання.

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