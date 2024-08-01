40.97 / 41.55 44.33 / 45.03
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Тисячі випробувань»: Тімур Мірошниченко вразив зізнанням

11:01 2 серпня 2024
Сім'я Тімура та Інни Мірошниченко

Популярний шоумен та телеведучий Тімур Мірошниченко поділився світлиною з відпочинку всією сім'єю. Нагадаємо, нещодавно Тімур з дружиною Інною забрали з дитячого будинку другу дитину — дівчинку Ангеліну. Сімʼя вже виховує двох власних дітей та всиновленого хлопчика Марселя.

На відпочинок сімʼя поїхала разом з дідусями. Інна Мірошниченко показувала, як дідусі займаються з онуками, а їм з Тімуром вдається ненадовго відпочити.

Велика родина Мірошниченко зробила фото у басейні, викликав багато коментарів від підписників.

«На фото це завжди щастя, — написав Тімур. — В житті це завжди тисячі випробувань, які проживаються тихо, формуючи безцінний досвід. Колись ми про нього розкажемо. А може й ні».

РЕКЛАМА

Підписники Мірошниченко захопилися світлиною та подякували його сімʼї за те, що вони роблять. Багато хто запропонував написати йому книгу про їх непростий шлях до сімейного щастя.

«Бажаю, щоб ваші щоденні випробування перекривалися щастям, як на фото», — написали у коментарях.

РЕКЛАМА

«Але ми вже чекаємо на книгу», — запропонували підписники.

РЕКЛАМА

«Величезний труд, ви просто герої з великим серцем», — вважають прихильники подружжя Мірошниченків.

Раніше дружина Євгена Кота вразила зізнанням.

141

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

банки

Ароматні мариновані помідори: оригінальний рецепт для любителів смачних закусок на зиму

унітаз

Унітаз завжди буде чистим і буде дуже приємно пахнути: Олена Матвєєва порадила засіб, який можна приготувати вдома (відео)

Тортик

Розкішний торт за 10 хвилин без духовки від блогерки-красуні: нереальна смакота

посвідчення

Стосується посвідчень водія: з 1 серпня людей за кермом чекають серйозні зміни

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту