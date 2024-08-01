«Тисячі випробувань»: Тімур Мірошниченко вразив зізнанням

Популярний шоумен та телеведучий Тімур Мірошниченко поділився світлиною з відпочинку всією сім'єю. Нагадаємо, нещодавно Тімур з дружиною Інною забрали з дитячого будинку другу дитину — дівчинку Ангеліну. Сімʼя вже виховує двох власних дітей та всиновленого хлопчика Марселя.

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На відпочинок сімʼя поїхала разом з дідусями. Інна Мірошниченко показувала, як дідусі займаються з онуками, а їм з Тімуром вдається ненадовго відпочити.

Велика родина Мірошниченко зробила фото у басейні, викликав багато коментарів від підписників.

«На фото це завжди щастя, — написав Тімур. — В житті це завжди тисячі випробувань, які проживаються тихо, формуючи безцінний досвід. Колись ми про нього розкажемо. А може й ні».

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Підписники Мірошниченко захопилися світлиною та подякували його сімʼї за те, що вони роблять. Багато хто запропонував написати йому книгу про їх непростий шлях до сімейного щастя.

«Бажаю, щоб ваші щоденні випробування перекривалися щастям, як на фото», — написали у коментарях.

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«Але ми вже чекаємо на книгу», — запропонували підписники.

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«Величезний труд, ви просто герої з великим серцем», — вважають прихильники подружжя Мірошниченків.

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