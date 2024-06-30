«Це наш ангел, точно наш»: Інна Мірошниченко показала дівчинку, яку удочерила, та розповіла історію знайомства з нею (відео)

Блогерка Інна Мірошниченко розповіла, як вони з чоловіком, телеведучим Тімуром Мірошниченком, забрали з дитячого будинку вже другу дитину — дівчинку Ангеліну.

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«15 травня, в Міжнародний день сім’ї, я їхала у справах і застрягла в заторі на Парковій дорозі. Вирішила не витрачати час і подзвонити в одну зі служб у справах дітей. Трубку підняли, а я не очікувала. Прошу почекати і починаю швидко за кермом заходити на сайт Мінсоцполітики, сортувати анкети дітей за віком 8−12, і першою серед всіх бачу її імʼя. Ангеліна. Ангел-Інна. Це наш ангел, точно наш», — пише Інна Мірошніченко у соцмережах.

Вже наступного дня вона ознайомилася з анкетою та чекала на дистанційне спілкування, яке, за її словами, «ледь не розірве» їхні з чоловіком серця.

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«Далі було півтора місяці служб, розпоряджень, документів, погоджень і 1600 км в один бік для побачення. Я десятки разів плакала від вдячності людям, які допомагали, робили все, що в їхніх силах і навіть більше, аби пришвидшити це. Хоча це не вберегло нас від „Чому так довго? Я так плакала за вами…“. Але це вже в минулому. Попереду ще багато бюрократії, але все це такі дрібниці, коли ти бачиш, що дитина отримала те, про що так сильно мріяла, — СІМʼЮ!» — додала вона.

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Тепер у сім'ї четверо дітей — подружжя також виховує 6-річну дочку Мію, 5-річного сина Марка та прийомного сина Марселя.

Ексклюзивний матеріал «Цей артист не реалізував свій шалений потенціал»: Тимур Мірошниченко про Нацвідбір на «Євробачення» та усиновлення другої дитини" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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