«Я брехати не буду»: музикант Олександр Положинський про службу в армії

Популярний співак, лідер гурту «Тартак» та військовий Олександр Положинський зізнався, що відчуває, згадуючи перші дні у війську. Про це він розповів у музичному проєкті «Дім звукозапису».

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«Армія — це не те місце, в якому мені комфортно, — сказав Сашко. — Я брехати не буду. Я йшов ні в армію, ні в ЗСУ, я йшов захищати Батьківщину. Намагався бути корисним. Зараз керівництво вирішило, що я маю служити „на радіо“. Це військова радіостанція. Зараз, поки в Києві і концерти даю, і записую пісні. Так що в принципі, це вже не та військова служба, яка була в перші вісім місяців у 47-ій бригаді. Тим не менш, в армії дуже багато крутих людей, яких в цивільному житті я міг би і не зустріти. Цей досвід, в першу чергу, у мене асоціюється з тими людьми, що були поруч».

Під час запису проєкту, хіт з репертуару гурту «Тартак» «О-ля-ля» переспівав популярний співак Дмитро Монатік.

«У дитинстві та юності я ріс на хіп-хоп музиці, серед якої був і „Тартак“, — розказав Дмитро. — „О-ля-ля“ — це композиція, яка мотивувала нас, бі-боїв, рухатися душею та тілом. Тому мені було надзвичайно цікаво зробити нове прочитання цієї легендарної пісні».

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Раніше мережа розкритикувала нову роботу Дмитра Монатіка.

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