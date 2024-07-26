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«Ніби вже чула»: мережа розкритикувала нову роботу Дмитра Монатіка

16:55 26 липня 2024
Дмитро Монатик

Відомий український співак Дмитро Монатік, який розказав, скільки грошей заробив на гастролях, випустив нову пісню та кліп. Композиція «Не мине» увійшла у четвертий сольний альбом «Вічно танцююча людина». Кліп на неї зняв відомий режисер Костянтин Гордієнко. Відео, яке об'єднує музику, танці, живопис та діджитал-арт знято у київській галереї «М17». Хореографом виступив Олексій Базела.

Частиною кліпу стали роботи українських художників: сестер Фельдман, Артема Прута, Даніка Манжоса, Алексіса Оліна та Максима Мацвейко (KOTO). До речі, у відео вперше презентуються і власні полотна Дмитра Монатика. У кліпі також знялися сини співака — Данило та Платон.

«Музика інколи може допомогти, — сказав, презентуючи відео Дмитро. — У моєму випадку музика сьогодні — це телепорт в різні місця, спогади і фантазії про майбутнє. Увімкнув, закрив очі і полетів…»

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Шанувальники артиста високо оцінили його нову роботу, хоча і зауважили, що його музика дещо повторюється.

«Хореографія та танцюристи — просто космос! — поділилися у коментарях. — Кліп дуже крутий. Енергія Монатіка — це кайф. Але музиці бракує якогось нового подиху, ніби я вже чула цю пісню у Діми. Бажаю подальшого творчого розвитку!»

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«Монатік, без сумніву, унікум, ні з ким не сплутаєш, — вважають шанувальники. — Але, по-моєму, позначилось якесь плато. Можливо, через суперхореографію виникає якась повторюваність…»

«Чудова робота! Легка, літня, танцювальна, — написали про враження. — Музика дійсно в повітрі і потрібно жити і відчувати, як би складно зараз не було».

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Нагадаємо, Дмитру Монатіку вручили повістку у Києві.

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