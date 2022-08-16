«По мені валили цілеспрямовано»: Олександр Положинський дивом вижив під ворожими обстрілами на передовій

Музикант Олександр Положинський, який відсвяткував свій 50-річний ювілей на передовій, розповів про службу в ЗСУ, нові навички та небезпеки на лінії фронту.

«Навчився багато нового і згадав щось із забутого. Наче став краще стріляти. Наче не став краще кидати гранати. Почав мінімально розбиратися в спорядженні, опанував деяку термінологію і трохи швидше заряджаю магазини. Але бігати швидше в повному спорядженні поки що не вдається», — пише Олександр у Facebook.

За словами музиканта, він був на фронті, потрапив у напівоточення, де по українських позиціях велися масовані удари.

«Цього разу на мене валили цілеспрямовано. Із різних видів важкого озброєння. Цілу добу. З перервами, звичайно, іноді — з досить тривалими, але прилетіти могло будь-якої миті дня та ночі.

І прилітало. Багато. Якось так, що довелося потім смертельно понівечені тіла двох моїх нових друзів вантажити в евакуаційне авто. Жахливий досвід. Але він мене не вивів із рівноваги. І ні за мить мого перебування на фронті мені не соромно. Як і за кожного з тих, хто був там зі мною», — поділився Положинський.

Також він відзначив величезний внесок волонтерів та подякував усім за донати.

Нагадаємо, актор Віктор Стороженко отримав поранення на бою на Донбасі.

Також у лавах ЗСУ захищає країну музикант Тарас Тополя.

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