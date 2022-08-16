39.23 / 40.12 39.66 / 40.85
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«По мені валили цілеспрямовано»: Олександр Положинський дивом вижив під ворожими обстрілами на передовій

15:21 16 серпня 2022
Олександр Положинський

Музикант Олександр Положинський, який відсвяткував свій 50-річний ювілей на передовій, розповів про службу в ЗСУ, нові навички та небезпеки на лінії фронту.

«Навчився багато нового і згадав щось із забутого. Наче став краще стріляти. Наче не став краще кидати гранати. Почав мінімально розбиратися в спорядженні, опанував деяку термінологію і трохи швидше заряджаю магазини. Але бігати швидше в повному спорядженні поки що не вдається», — пише Олександр у Facebook.

За словами музиканта, він був на фронті, потрапив у напівоточення, де по українських позиціях велися масовані удари.

«Цього разу на мене валили цілеспрямовано. Із різних видів важкого озброєння. Цілу добу. З перервами, звичайно, іноді — з досить тривалими, але прилетіти могло будь-якої миті дня та ночі.
І прилітало. Багато. Якось так, що довелося потім смертельно понівечені тіла двох моїх нових друзів вантажити в евакуаційне авто. Жахливий досвід. Але він мене не вивів із рівноваги. І ні за мить мого перебування на фронті мені не соромно. Як і за кожного з тих, хто був там зі мною», — поділився Положинський.

Також він відзначив величезний внесок волонтерів та подякував усім за донати.

Нагадаємо, актор Віктор Стороженко отримав поранення на бою на Донбасі.

Також у лавах ЗСУ захищає країну музикант Тарас Тополя.

242

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Вболівальниця з українським прапором

Тенісистки з росії влаштували у США скандал через прапор України (відео)

Газовий лічильник

Українцям почали приходити квитанції з гігантськими рахунками за газ: у «Нафтогазі» розповіли, що робити

Гороскоп

Тельцям настав час розкріпачуватися, у Близнюків та Стрільців можливі проблеми: гороскоп на 16 серпня 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту