Буде багато полонених: в Суджі опинилися в оточенні два російських батальйони

«Українські війська» не тільки закріпилися на території країни-агресора, але й почали інтенсивно брати в полон солдат ворожої армії.

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Так, за словами українського журналіста Андрія Цаплієнка, два батальйони збройних сил рф, імовірно, потрапили в оточення в курській області.

За його словами, це інформація з соцмережі, тому поки що її неможливо підтвердити чи спростувати.

«Повідомляють, що в суджі буде нове поповнення обмінного фонду полонених. В оточення попали два батальйони зс рф. Це 17 батальйон 488 полку та 31 батальйон 102 бригади російської армії», — написав він.

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Також журналіст показав відео захоплення полонених на території Курської області та транспортування їх до України. При цьому в якості саундтреку журналіст використав доповідь начальника російського генштабу герасимова, в якій він вихваляється нібито «перемогами» своїх військ.

«В мистецтві такий художній прийом називається «контрапункт», — хитро відзначає Андій.

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Також журналіст приводить карту просування «українських військ» на території ворога.

Інфографіка російського опозиційного видання

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Крім того, Андрій Цаплієнко дає більше повне відео спільного з 80-ою ОДШБр взяття у полон противника на МАПП «Суджа» та обстрілу ворога.

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Зазначимо, що на початку тижня міноборони рф підтвердило просування українських військових у двох районах курської області та заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації. Згодом, 7 серпня, в ЗМІ з’явилася інформація, що ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію Суджа у курській області росії.

Також нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, з громад, що межують з курською областю, евакуюють населення. Йдеться про евакуацію близько 6 тисяч людей, серед яких 425 дітей.

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