Суджа оточена, захоплено стратегічний російський газопровід: про що істерять путінські пропагандисти

Російське місто Суджа в Курській області, де останнім часом йдуть бої, було оточено та окуповано. Про це повідомляють російські пропагандисти.

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За їхніми повідомленнями, підрозділи ЗСУ увійшли до міста з кількох сторін. Також вони повідомляють, що на лікарні Суджі піднято український прапор.

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Крім того, російські пропагандистські Telegram-канали повідомили про захоплення газовимірювальної станції «Суджа».

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Офіційного підтвердження цієї інформації немає ні з боку ЗСУ, ні росіян.

Ще один російський пропагандист Владислав Поздняков опублікував мапу території, яку захопили українські війська. На ній видно щонайменше 11 населених пунктів Курської області, які перейшли під контроль ЗСУ. Підтвердження цієї інформації також немає.

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Telegram-канал «ASTRA» додзвонився до жителя Суджі А., який на тлі обстрілів покинув місто ще вчора, так і не дочекавшись евакуації. Він разом із дружиною поїхав у Курськ до дочки, принагідно захопивши ще чотирьох людей.

«Бардак повний, ніякої евакуації не було, всі брешуть. Люди самі їхали. Ми виїжджали, сподіваючись повернутися наступного дня, бо ніхто нас ні про що не попереджав. В одних трусах. Кинуто все. Нічого нема. Ніхто нічого не каже. Ми зустрічаємо суджан на вулицях Курська, і всі шоковані, бо адміністрація нікого ні про що не попередила. Нічого не було підготовлено», — сказав він.

Також пропагандисти повідомляють, що Коренівський район, як і сусідній Суджанський, скоро також перебуватиме під повним контролем ЗСУ.

За їхніми припущеннями російські пропаганди, ЗСУ можуть підійти до Курської атомної електростанції, щоб тримати російське командування в напрузі. Наразі українські бійці знаходяться приблизно за 76 км від АЕС. Вночі місто Курчатів, де знаходиться станція, атакували БПЛА. У той же час серед співробітників Росгвардії, які охороняють Курську АЕС, залишилися одні жінки, а у керівництва станції немає плану на випадок удару, повідомляє Telegram-канал «Важные истории».

Як писали «ФАКТИ», раніше голова «Укрпошти» Ігор Смілянський вирішив потролити росіян. Він опублікував повідомлення про нібито відкриття відділення у російській Суджі.

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