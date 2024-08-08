Ворог атакував Україну з повітря, а «українські війська» підтвердили просування на 10 км у курську область рф

Вночі 8 серпня росіяни знов атакували Дніпропетровську область. За інформацією керівника ОВА Сергія Лисака, оборонці неба з ПвК «Схід» знищили над областю дві ворожі цілі — ракету та розвідувальний дрон.

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«Не припиняв агресор бити по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію і дрони-камікадзе. Від вечора атаки пережили райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади», — зазначив Лисак.

Постраждав 12-річний хлопчик. Йому надали необхідну меддопомогу. Пошкоджені 2 приватні будинки.

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Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про просування «української бронетехніки» до позицій у курській області рф на відстані близько 10 кілометрів від міжнародного кордону.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 6 та 7 серпня, показують, що «українська бронетехніка» просунулася до позицій уздовж маршруту 38К-030 приблизно на 10 кілометрів від міжнародного кордону, зазначають в Інституті.

Там вважають, що «українські сили» проникли щонайменше на дві російські оборонні лінії та опорний пункт.

ISW наводить інформацію російського «інсайдерського джерела» про те, що «українські сили» з 6 серпня захопили 45 кв км території в Курській області. Інші російські джерела повідомили, що «українські сили» всього захопили 11 населених пунктів, включаючи Миколаєво-Дар'їно, Даріно і Свердликове, і діють у межах Любимівки (вісім кілометрів на північ від кордону з Сумською областю).

Також Інститут наводить дані «російських джерел» про те, що «українські війська» намагаються просунутися вздовж шосе 38K-030 Суджа-Кореново. Пов’язаний з кремлем блогер стверджував, що до 18:00 за місцевим часом 7 серпня «українські війська» просунулися на північний захід і південний схід уздовж шосе і зараз тривають бої на підступах до Коренового та Суджі.

Також «російське інсайдерське джерело» та кілька інших російських джерел повідомили, що «українські сили» захопили пункт пропуску «Суджа» та газорозподільну станцію «Суджа».

«Геолокаційні зображення, опубліковані 7 серпня, показують, що українські війська захопили понад 40 російських військовополонених на КПП Суджа…» — йдеться у звіті.

Також повідомляється, що чеченські підрозділи зазнали дуже великих втрат під час «українських атак» у Коренівському районі 7 серпня.

Зазначимо, що в курській області рф третій день відбуваються бойові зіткнення російських військових з українською армією (як стверджують росіяни), яка нібито прорвала кордон. Українська сторона офіційно наразі не підтвердила участь ЗСУ у подіях.

В Україні з громад, що межують з Курською областю, евакуюють населення. Йдеться про евакуацію близько 6 тисяч людей, серед яких 425 дітей.

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