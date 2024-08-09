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Чому тріскаються помідори на кущах: три причини та способи їхнього усунення

14:08 9 серпня 2024
Помідор, що тріснув

На нормальний розвиток томатів впливає як правильне пасинкування, так й інші чинники, про які слід знати городникам.

Як пише канал «Моя дача. Сад и огород», ще на зелених помідорах можуть з'являтися тріщини, куди проникають шкідливі мікроорганізми. З ними справи не буде — таких томатів необхідно відразу позбуватися. Є кілька факторів, які впливають на те, що помідори починають тріскати. Це насамперед пов'язане з різким перепадом вологості повітря.

Спека та посуха. Грунт тріскається, плоди перестають розвиватися та рости. Потім ми поливаємо ґрунт і відбувається різкий перепад. Вирішення проблеми: мульчувати ґрунт

Надмірно частий полив. Коли плоди зріють, часто поливати не потрібно. Помідори будуть водянистими й почнуть тріскатися. Вирішення проблеми: скоротити частоту поливу

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Невелика кількість води для поливу. У момент посухи ми забуваємо, що норма поливу змінюється — на кожен кущ потрібно вливати до 10 л на 7 днів. Поливаємо за схемою: 2 рази на тиждень по 5 літрів (можна розділити 5 літрів на ранок та вечір).

Поради досвідчених городників з приводу того, що слід робити з томатами під час їхнього зростання, читайте на нашому сайті.

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Фото з відкритих джерел

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