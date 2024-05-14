Ніколи не робіть цього з помідорами в період росту і дозрівання, і отримаєте відмінний урожай

Вирощені на власній грядці помідори завжди смачніші за куповані — вони солодші й ароматніші. Однак доглядати за ними буває досить складно, щоб вийшов гарний урожай.

ВІДЕО ДНЯ

Але як би городники не любили смачні помідорчики, іноді вони через незнання особливостей догляду за культурою роблять ці три фатальні помилки, і, на жаль гублять якість плодів, пише Ukr.Media.

Перша помилка: неправильний полив. Дехто вважає, що чим більше води отримують помідори, тим м'ясистішими вони виростають. Однак рясне зволоження може призвести до поганих наслідків, оскільки сприяє гниттю кореневої системи і розвитку грибка. Додатково плоди почнуть тріскатися. Тому поливати кущі потрібно помірно.

Друга помилка: нестача світла і щільна посадка. Помідори є волелюбною культурою. Їм не подобається, коли інші рослини перебувають занадто близько і закривають сонце. Тому підбирати місце для кущів потрібно так, щоб їм усього було в достатку і нічого не заважало рости.

РЕКЛАМА

Третя помилка: зловживання добривами. Найважливіше давати помідорам азотне і кальцієве підживлення, але не переборщити.

РЕКЛАМА

Ще одна помилка пов'язана з температурою води, яка вживається для поливу. Можливо, не всім недосвідченим городникам відомо, що використовувати для поливу помідорів холодну воду не можна в жодному разі, попереджають експерти.

Для поливу помідорів та інших овочевих культур необхідно використовувати відстояну і прогріту воду. Температура води має становити 18−22 градуси.

РЕКЛАМА

Поливати помідори потрібно під самий корінь, вода не повинна потрапляти на стебло і листя, це загрожує грибковими захворюваннями.

Якщо помідори вирощуються у відкритому ґрунті, полив бажано проводити у вечірній час.

Тепличні томати рекомендується поливати рано вранці, але в похмуру погоду це можна робити в будь-який час.

Ступінь зволоження помідорів залежить від вегетаційного періоду. На стадії розсади і в період плодозрівання необхідне рясне зволоження.

У період формування надкореневої крони полив можна скоротити. Також необхідно враховувати погодні умови.

А нещодавно в Мережі розповіли всі тонкощі вирощування баклажанів, які допоможуть отримати надзвичайний урожай цих овочів.

59

Читайте нас у Facebook