Ніколи не видаляйте на томатах це листя: аграрій попередив про поширену помилку дачників-початківців

Багато дачників знають, що томати потрібно пасинкувати — видаляти зайві листочки, через які кущ не приділяє достатньо уваги розвитку плодів.

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Йдеться, звичайно, про індетермінантні, вискорослі томати, нагадали на Youtube-каналі Корисне TV.

А на детермінантних, низькорослих томатах листя зазвичай не видаляються, тому що нове на них не наросте. А листя, як відомо, бере участь у фотосинтезі і допомагає рослині засвоювати харчування. Якщо листя на томатах буде мало, то помідори не виростуть великіими, а рослина почне скидувати зав'язь і квітки.

Перші листочки треба видаляти через 2−3 тижні після висадки розсади у грунт. Якщо рослина росте потужно, можна видаляти по 2 листа на тиждень, а якщо повільно — по одному. Найчастіше — це нижні листочки, які не так беруть участь у фотосинтезі, а більше тягнуть життєві соки на себе.

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Видалені листочки

Видаляти листя можна лише до першої грони — інакше томати не виростуть до сортового розміру і не будуть такими солодкими та смачними.

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Видаленння листя до першої грони

Загалом видалення нижнього листя йде на користь рослині, впевнений аграрій.

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